Željko nema dilemu: "Evroliga žestoko greši, ovo je najgora stvar u košarci!"

Panatinaikos i Fenerbahče su odigrali utakmicu bez prisustva publike, što je iznerviralo i Rika Pitina i Željka Obradovića.



"Igranje bez navijača je najgora stvar u košarci. Nadam se da se to nikada više neće desiti ni na jednom terenu. O tome moramo da razmišljamo na svim nivoima takmičenjima jer ovo sve nema smisla bez ljudi. Imamo pravila i zbog njih je odlučeno da se utakmica igra bez navijača. O tome moramo da razgovaramo sa svima, posebno sa vlasnicima klubova i Evroligom. To pravilo nije dobro, a svi se slažemo da u dvoranama želimo ljude koji vole košarku, a ne huligane", kaže Obradović.



Najviše mu je žao ljudi koji su došli u Atinu da bi gledali utakmicu, ne znajući da će kapije biti zatvorene.



"Pročitao sam šta je Pitino rekao i i ja sam bio iznenađen. Pre utakmice 30, 40 ljudi je došlo do našeg hotela. Oni su već došli iz Turske u Atinu. Platili su sve – hotel, let, kartu i nisu mogli da pogledaju meč. Kao što sam rekao, nadam se da se ovo više nikada neće dogoditi jer znam koliko ljudi vole košarku ovde", rekao je Obradović.