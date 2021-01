Zašto Gudurić nije uspeo u NBA? Ovo je njegov odgovor...

Marko Gudurić se vratio ove sezone u Evropu nakon epizode koju je imao u Memfisu. Fenerbahče sa njim ima sjajan skor, atmosfera u ekipi je podignuta na viši nivo i konačno trener Igor Kokoškov može da ima malo mira.



"Osećam se odlčno. U Istanbulu mi je kao kod kuće, kao da nikada nisam odlazio", rekao je srpski reprezentativac.



"Povratak je bio najbolja opcija za mene. Nisam igrao skoro godinu dana. Znam da mi ljudi ovde veruju. Potpisao sam ugovor do 2023. godine i nadam se da ćemo do tada da osvojimo titulu", rekao je Marko Gudurić.



Razlog zašto nije uspeo u NBA ligi u ovom pokušaju?



"Nisam bio u dobroj formi na početku prošle sezone, nisam imao vremena da se pripremim, da se prilagodim na NBA. Ipak, mislim da sam pokazao da mogu da igram. Tamo je sve drugačije. Trener je odlučio da napravi nekoliko promena u timu, da me isključi. Posle toga nisam dobio šansu. Toliko je jednostavno. Nekad nije sve ni do vas, ali to je život. Radio sam naporno, trudio se da budem u formi, ali nisam dobio novu priliku", kaže Marko Gudurić.









Za kraj razgovora istakao je i da je oduševljen činjenicom da ga Igor Kokoškov predvodi sa klupe.



"Igor je odličan trener, njegovo znanje o košarci je neverovatno. Proveo je 20 godina u NBA, mnogi treneri ne mogu time da se pohvale. Osvojio je Evropsko prvenstvo sa Slovenijom, zna kako da radi i u Evropi. Razume igru. Ne sumnjam da će biti odličan, možda jedan od najboljih trenera u Evropi svih vremena, ako ostane ovde", kaže Gudurić za "Jurohups".