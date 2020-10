Zaražen i Bili Beron, Zenit više nema dovoljno igrača!

Tim menadžer Zenita iz Sankt Petesburga Aleksander Cerkovni rekao je danas da njegov klub želi da igra, ali da je to nemoguće sa šestoricom košarkaša koliko ima na raspolaganju.







U Zenitu su trenutno korona virusom zaražena osmorica igrača, četiri trenera i fizioterapet. Klub je od Evrolige i VTB lige zatražio odlaganje predstojećih utakmica, ali pitanje je da li će lige ispuniti taj zahtev.



"Želimo da igramo, ali to je nemoguće samo sa šestoricom. Naravno, mogli bismo da probamo da sakupimo minimum osam igrača, da dodamo juniore, ali mislim da nemamo prava na to", rekao je Cerkovni za Sport-Express.



"Prvo, svakog dana imamo novozaražene i ne postoji garancija da se neko od igrača neće razboleti. To znači da možda na kraju nećemo imati potreban minimum. Drugo, ako neko bude pozitivan, moraćemo da ga ostavimo u Španiji dve nedelje", dodao je on.



Cerkovni je naveo da obe lige imaju propise koje predvidjaju takve slučajeva.



"Obavestili smo Evroligu o vandrednoj situaciji u timu čim smo dobili rezultate testova. Čekamo odluku, pravila su ista za sve", rekao je on.



U slučaju da Evroliga ne odloži utakmice i Zenit ne otputuje u Španiju na meč protiv Baskonije sa najmanje osmoricom igrača, po protokolu, izgubiće tu utakmicu službenim rezultatom 20:0.