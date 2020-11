Zamislite ovu kombinaciju, Filipovski trener Partizana, a pomoćnik mu - Kari Pešić!?

Posle odlaska Vlada Šćepanovića sa klupe Partizana, bilo je mnogo medijskih spekulacija na temu ko će preuzeti ekipu crno-belih, a ono što su pristalice crno-belih pomalo stidljivo priželjkivale, jeste i eventualni dolazak Svetislava Pešića na klupu Partizana.





Saša Filipovskog koji bi ovih dana trebalo i da ozvaniči saradnju sa Partizanom, ali bez obzira na to, Pešiću je iz '' Sportskog žurnala '' stiglo najkonkretnije moguće pitanje - ''da li bi preuzeo Partizan''!?





Iako je poslednji angažman u našoj zemlji imao u Crvenoj zvezdi, on je to pitanje ocenio kao ''dobro'', ali je i otkrio da do kraja sezone neće preuzimati nijednu ekipu.





"Nisam o tome razmišljao, ali što bih imao barijeru...'', nastavio je Pešić o potencijalnom pozivu iz Partizana, čije je boje kao igrač branio od 1967. do 1971. godine.

Međutim, ono što se nije očekivalo, jeste njegovo razmišljanje da eventualno negde prihvati ulogu pomoćnog trenera, ili savetnika, kao podrška nekom od mlađih kolega.

''Logičnije je da budem trener Pirota, tamo sam počeo. Iako je možda primerenije da u Srbiji držim klinike, seminare, predavanja, eventualno nekom budem pomoćni trener. Još nisam doneo nikakvu odluku šta ću raditi u budućnosti", istakao je Pešić.





Nešto stariji ljubitelji košarke dobro znaju kako je svojevremeno funkcionisao tandem Aca Nikolić kao savetnik i Željko Obradović kao prvi trener Partizana u istorijskoj sezoni 1991/92, kada su crno-beli osvojili i titulu prvaka Evrope i domaće trofeje.

