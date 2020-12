Košarkaši Burža savladali su Veneciju 87:59 u okviru osmog kola grupe A Evrolige u kojoj se nalazi i Partizan.



Domaćin je poveo odmah na početku meča i nije ispuštao prednost sve do kraja kada je stigao do zaslužene i ubedljive pobede nad Italijanima.



Burž je do pobede predvodio reprezentativac Srbije Danilo Anđušić sa 21 poenom, dok je najraspoloženiji u poraženoj ekipi bio Bramos sa 13.



Dve ekipe će koliko sutra odigrati još jednu utakmicu u okviru Evrokupa, s tim što će domaćin biti Venecija.



Partizan bi narednu utakmicu u Evrokupu trebalo da odigra 9. decembra protiv Bahčešehira.