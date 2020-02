Zagorac ušao u frku sa Teodosićem, imao je i poruku posle meča!

"Ovo je ključni deo sezone u svakom smislu, tako da mnogo je važna pobeda iz mnogo nekih aspekata. Ogromna je potrošnja energije, što smo mogli da vidimo u svlačionici i sa navijačaima. I da imamo 100 ljudi nama je stvarno dovoljno, bitno je da imaš neku podršku ma kakva bila, a kamoli kao danas.







Koliko smo se mi trudili da pariramo ekipi koja je po svim merilima glavni favorit, toliko se manje ljudi u poređenju sa njihovim navijačima, trudilo da njima pariraju, tako da imali smo dve utakmice, hvala im na tome", rekao je Zagorac posle utakmice.





Partizan se u više navrata vraćao iz rezultatskog zaostatka i uspeo da pobedi renomiranog protivnika.







"Mnogo puta dobijamo jake udarce od dobrih ekipa i dobrih igrača koje one imaju i svaki put se dižemo i nastavljamo dalje, u tom maniru je bilo i ovog puta. Mnogo je velika važnost utakmice i to će se videti u narednom perodu, to mora da se potvrdi protiv Trenta. Prednost domaćeg terena može da bude važna", naveo je Zagorac.





On je uz Korija Voldena bio jedan od odlučujućih igrača utakmice, pošto je u samoj završnici ukrao loptu.



"To se nekad desi", kratko je prokomentarisao Zagorac.



On je rekao i da je tokom meča izvrnuo zglob i da je bilo bolno, ali da veruje da će do nedelje sve biti u redu.



Zagorac se u završnici utakmice verbalno sukobio sa igračem Virtusa Milošem Teodosićem.





"Poštujem veličinu Miloša Teodosića van terena, a na terenu se borim za svoj tim", rekao je Zagorac.