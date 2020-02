Zagorac spreman, večeras je najzanimljivije!

U velikom finalu Kupa Radivoja Koraća večeras se u Nišu sastaju "večiti" rivali, a Zagorac očekuje ponovo veliku borbu.



"Ne očekujem nešto novo. Pola hale će biti njihovo, pola naše. To je, istakao bih, najzanimljivija atmosfera u celoj sezoni. Lepo je igrati pred protivničkim navijačama, još lepše igrati pred svojim", rekao je Zagorac.



On nije želeo da izaziva polemiku pošto je Partizan imao manje od 24 sata za odmor.



"To je nešto što smo znali po samom žrebu. Nije nešto novo s čim se nismo ranije susretali, radimo maksimalan posao da taj oporavak bude maksimalan. Nema tu mnogo filozofije, utakmica se neće pomerati, igraće se u vreme u koje je planirana i na nama je da budemo što bolji", zaključio je Zagorac.















Finale Kupa Radivoja Koraća na programu je od 21.00, a titulu brani Partizan.