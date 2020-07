Zagonetka ekspresno rešena, Zvezda ima novo pojačanje!

Zvezda je juče predstavila i šesto pojačanje za narednu sezonu, na Mali Kalemegdan se vratio Aleksa Radanov.



On je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom, a danas je prestavljeno i sedmo pojačanje "crveno-belih", u pitanju je još jedan povratnik iz FMP-a.



Najpre je osvanuo "pasoš" novog pojačanja kao zagonetka, u pitanju je igrač koji je sezonu 2016/17 proveo u Zvezdi i koji je od 2017. godine do danas bio član ekipe iz Železnika..?



Stigao je ubrzo i odgovor, u pitanju je talentovani plejmejker Aleksa Uskoković.



Svojevremeno, kao član U18 selekcije Crvene zvezde, Uskoković je bio jedan od najboljih igrača ANGT završnog turnira 2016. godine i najkorisniji igrač ANGT kvalifikacionog turnira u Beogradu naredne godine , kalio se u redovima FMP-a, minule sezone je ovaj 20-godišnji plejmejker beležio 4,8 poena i 2,7 asistencija po meču u dresu "Pantera" u ABA ligi.



Kao kapiten je predvodio U18 selekciju Srbije do zlata na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj 2017. godine.



Sada se vratio u Zvezdu i potpisao četvorogodišnji ugovor.



Uskoković je dakle sedmo pojačanje "crveno-belih", pre njega i Radanova u klub su stigli i Marko Simonović, kao i četiri stranca Lendri Noko, Džordan Lojd, Kori Volden i Lengston Hol.