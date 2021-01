Zadar ozbiljno preznojio Ljubljančane, Cedevita Olimpija slavila posle velike drame!

Košarkaši Cedevita Olimpije slavili su na gostovanju Zadru u zaostalom meču 9. kola ABA lige 80:78 u veoma dramatičnom meču odigranom u dvorani "Krešimir Ćosić".



Najzaslužniji za trijumf gostiju iz Ljubljane bio je poznati slovenački košarkaš Jaka Blažič, koji je ubacio 23 poena, ali je ključne poene za pobedu postigao Kendrin Peri sa slobodnih bacanja.



Domaći tim je bolje ušao u meč, ali su gosti u drugoj polovini uvodne četvrtine preuzeli vođstvo.



Zapaženu rolu u poslednjih tri minuta prve deonice imao je upravo Blažič koji je pogodio i trojku za tada maksimalnih plus osam.



Druga četvrtina protekla je u potpunoj dominaciji Cedevita Olimpije, koja je u dva navrata stigla do tada maksimalnih plus 12 poena.



Blažič je nastavio da dominira, a pridružio mu se i Alen Hodžić.



Domaći su u jednom trenutku prišli na minus šest, ali su Hopkins i Hodžić sa penala obezbedili devet poena viška svom timu na poluvremenu.



Treća četvrtina protekla je u vođstvu Cedevita Olimpije, koja je u nekoliko navrata vodila sa dvocifrenom prednošću, ali su Zadrani uspeva da održe priključak.



Završna deonica počela je potpunim povratkom domaćeg tima koji su trojkom Kodija Džastisa stigli na svega četiri poena zaostatka.



Nedugo zatim domaći tim je preuzeo vođstvo i stigao do plus četiri trojom Dominika Mavre.



Ključnu trojku za goste postigao je Edo Murić na minut i po do kraja približivši goste na samo minus jedan.



Zatim je Peri fauliran prilikom šuta za tri poena, a pošto je bio maksimalan gosti su stigli do plus dva, što se ispostavilo kao dovoljno za pobedu.



Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Blažič sa 23 poena uz pet asistencija.



Peri je imao 14, dok je jedan manje ubacio Hopkins, a dvocifreni u pobedničkom timu bio je i Džons, koji je ubacio 10 poena.



Dok domaćih raspoložen je bio Džastis sa 20 poena, a dvocifreni su bili i Bursać sa 12 i Karter sa 10 poena.