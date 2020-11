Zaboravljena osmica, ovo je Bogijev novi broj u Atlanti!

Atlanta je dovela Bogdana Bogdanovića, napravila respektabilan tim za narednu sezonu, čak trojica startera su pridošlice, a pored Bogdana tu su još Galinari i Kapela.



Bogdan je stigao do četvorogodišnjeg ugovora, a zanimljivo je da neće nositi dres sa brojem osam koji je nosio u Sakramentu.



Pitanje je zašto je to tako, moguće da će baš njegov saigrač Danilo Galinari uzeti ovu brojku, a ono što treba napomenuti jeste da će Bogdan nositi dres sa brojem, pogađate - 13.



To je broj koji ga je pratio kroz veliki deo karijere, u Partizanu i Fenerbahčeu, nadamo se da će ovoga puta svu onu magiju iz Evrope pokazati i u NBA ligi, pošto verujemo da je pokazao samo deo svog repertoara.



Nisu ovo jedini brojevi koje je nosio Bogdanović, u reprezentativnoj karijeri za njega je rezervisana sedmica.