Posle trenera Željka Obradovića, ovog leta je ekipu Fenerbahčea napustio i Nikola Kalinić, koga ćemo i naredne sezone gledati u Evroligi.

Iako su se za njega interesovali i Crvena zvezda i Makabi, Kalinić je prihvatio ponudu Valensije i juče je otputovao iz Beograda i priključio se svom novom timu.

Tim povodom, na Tviter nalogu Valensije, poruka dobrodošlice za Kalinića na - srpskom jeziku:

''Dobrodošli Nikola!'', poručili su iz Valensije.

Po dolasku na aerodrom, Kalinić je izrazio nadu da će Valensija imati sjajnu sezonu, uz opasku da mu se i grad veoma dopada.

''Nadam se da će ovaj novi tiom biti veoma uspešan. Imamo mlad i atletski kvalitetan tim od igrača koji žele da se takmiče, da pobeđuju. Nadam se da ćemo pobeživati zajedno'', poručio je Kalinić.



👋🧡 Dobrodošli Nikola!



