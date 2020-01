Vujoševićeva prognoza će se baš svideti "grobarima", a šta mu se ne sviđa u Partizanu?

Partizan je ove sezone daleko bolja ekipa nego prošle, što sew vidi i po rezultatima do ovog dela sezone.



Crno-beli su dogurali do Top 16 faze Evrokupa, a i tamo imaju skor 2-1.



"Mislim da do sada u Evrokupu dobro gura. Da ima objektivne šanse da se nađe u finalu. Drago mi je što je Arena opet puna. Drago mi je što se čuje ista pesma. Ali mi nije drag metod da se dođe do toga da se više ne pevaju različite pesme. Da ne širimo priču. Volim što se obična publika vratila", rekao je Vujošević za BC Partizan TV.



Ima i nešto što mu se ne sviđa u ovom Partizanu.



"Normalno, košarka je moj život, ja sam ga proveo u Partizanu. I sa te veteranske pozicije, sada je to neke 42 godine kako se bavim ovim poslom, pratim to što se dešava. To je stvar koja pripada mojoj prošlosti. Bilo je i lepih trenutaka. Sigurno ne bih bio to što sam da nije bilo Partizana, ali ni Partizan ne bi bio to što jeste da nije bilo mene. Posmatram to što se dešava, to sastavljanje tima, od velikog broja američkih igrača. To normalno nije moja metodika i pristup sa čime sam oduševljen, ali normalno ja sam navijač Partizana i želim mu da napravi rezultat", rekao je Vujošević.



Pogledajte u nastavku celokupan intervju.