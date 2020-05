Vujošević o jednom od dva najteža poraza u karijeri, uz opasku: ''Budžet Partizana? Neuporedivo''

Mnogo trofeja je Duško Vujošević osvojio sa Partizanom u Srbiji i regionu, a najbliži evropskom tronu bio je u proleće 2010. godine, kada je sa crno-belima izborio plasman na F4 u Parizu.





I ne samo što je izboren plasman, nego su crno-beli bili na pragu plasmana u finale, ali su u onoj neverovatnoj, šok završnici, na kraju izgubili maltene dobijenu utakmicu od Olimpijakosa sa poenom razlike, zahvajujući košu Čajldresa iz ''otpatka'' u poslednjim trenucima.





U razgovoru za '' Kurir '' deset godina kasnije, Vujošević priznaje da mu je to bio jedan od dva najteža poraza u karijeri, Pretpostavljamo da je drugi onaj protiv Cedevite u ''Areni'' na F4 ABA lige.





''U karijeri sam imao mnogo pobeda i poraza, ali taj mi je među dva najgora. Imali smo dobijen meč, skoro da je bila smo stvar tehnike. Papalukas nam je dao koš mimo dogovora, potom je španski sudija dosudio nošenu loptu Mekejlebu. Nikad posle nisam gledao snimak, kažu da je moglo da se svira, ali da smo bili veće ime, ne bi to dosudio.







Na dva poena razlike za nas u poslednjim sekundama stao sam u zonu da odbranimo jedan šut i ta odbrana je odradila posao do te mera da je Teodosić promašio ceo obruč. Da je lopta pipnula obruč ili tablu, sve bi bilo drugačije... Međutim, Čajlders, koji se do tada nije video, je skočio, niko ga nije zatvorio iz prve linije zone...Dao je koš.







Jednostavno, nismo imali sreće. Finale je jedan meč, bez obzira na to što bi Barselona bila apsolutni favorit. Mnogi su protiv nas to bili, pa smo ih pobeđivali. Plasan na fajnal-for je veliki uspeh, ne samo moj, nego igrača, uprave i navijača, koji zaslužuju veliko poštovanje'', objasnio je Vujošević.





Ostaje posle svega i žal što Partizan tada nije imao nešto veći budžet...





''Kad je u pitanju budžet Partizana iz onog vremena i ovog sada, to je neuporedivo. Uz svest da sam napravio ogroman uspeh, mnogo toga nerealnog, žaliću ceo život za trofejem Evrolige. Ja ne bih bio to što jesam bez Partizana, niti bi klub bio to što jeste bez mene'', istakao je Vujošević.



