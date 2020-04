Vučević odgovarao Beronu: "Ne znam da li ti znaš mog omiljenog igrača iz Zvezde..."

Bili Beron je postavio par pitanja Vučeviću tokom mini-intervjua na Instagramu, a jedan od najboljih centara u NBA ligi mu je odgovarao.



Zanimljivo je bilo pitanje vezano za najboljeg igrača Evrolige.



"To je teško pitanje. Veliki sam navijač Crvene zvezde, još od kada sam odrastao, otac mi je to preneo i na košarku i na fudbal. Pratio sam vaše igre ove sezone i radovao sam se plej-ofu. Ne bih izdvojio nikog posebno. Voleo sam Dijamatidisa, on je legenda. Kada sam bio mlađi imao sam ih i mnogo više, ali kada si i sam igrač na košarkaše gledaš iz totalno druge perspektive", rekao je Vučević na Instagramu.



Ko mu je najbolji igrač ikada u Crvenoj zvezdi?



"Nisam bio spreman za ovo pitanje. Ne znam da li ga znaš, on je igrao za Crvenu zvezdu kada sam imao možda 13, 14 godina. To je Leri O’Benon, imao je veliki uticaj, bio je dobar. Takođe tu je i Skuni Pen koji je bio jedan od prvih Amerikanaca koji su igrali u Zvezdi. Takođe, Milan Gurović", rekao je Vučević.



Davao je još nekoliko odgovora, a možda je zanimljivo da je najjači igrač protiv kog je igrao Nikola Peković.