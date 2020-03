Vučević leteo, Bobijev čas, "zakucaš, a ne skočiš..."

Nikola Vucevic finishes around the rim (@nikolavucevic)



Boston je kako rekoše sami učinio sve da izgubi utakmicu, nije im uspelo. Naime, prokockali su veliku prednost protiv Indijane, +19, na kraju je ipak Markus Smart pogodio odlučujući šut i prelomio duel za goste. Oni su ovim trijumfom matematički obezbedili plej-of, Tejtum je ubacio 30 poena, doneo im u ovom trenutku treće mesto Istoka. Hejvard je dodao 27 poena, 10 skokova i 5 asistencija, dok je Sabonis na drugoj strani brojao do 28, uz 9 skokova i 8 asistencija.Vašington je slomio Njujork, po običaju Bredli Bil je nosio tim na leđima, 40 poena za drugog strelca lige, ali doigravanje ostaje predaleko, imaju šest pobeda manje od Orlanda. Medžik je dobio u Memfisu, moguće je da su ovom pobedom ubili nadu timovima ispod osmog mesta. Vučević je ubacio 19 poena, imao 11 skokova i 7 asistencija, Terens Ros se razgoropadio u poslednjoj četvrtini kada je dao 18 od 25 poena, pogodio pet od sedam šuteva. "Grizliji" su bili na +17 u prvom delu, ali dozvolili su rivalu da postigne 70 poena u nastavku.Gudurić nije igrao, sada osmo mesto Memfisa nije više tako sigurno, tri i po koraka iza njih je Orlando, nadaju se Kingsi i Pelikansi.Demijen Lilard je sa 25 poena vodio Portlando do pobede protiv Feniksa, tračak nade za tim iz Oregona da će na mala vratu u plej of. Oni u četvrtak igraju protiv Memfisa, šansa da se još više približe, sada se tek vidi koliko su skupa bila dva prethodna poraza, jedan od direktnog rivala Sakramenta. Da su dobili makar jednu od te dve utakmice, osmo mesto bi bilo mnogo bliže.Čikago je u beznačajnom meču tukao Kavse, Kobi Vajt je ubacio 20 poena za Bulse, ruki koristi šansu u finišu sezone, Hjuston je prekinuo crni niz, slavili su protiv Minesote, 37 poena Hardena. Roketsi su ponovo na deobi petog mesta sa Oklahomom, četvrtoplasirana Juta ima pobedu više.Dalas je izgubio korak sa komšijama, u još jednom derbiju Teksasa pali su od San Antonija. Nisu pomogla ni 38 poena Dončića, n,imao je 7 skokova i 8 asistencija, igrao je i Bobi pred bivšim navijačima, 4 poena za nešto manje od 9 minuta. U pravom trenutku u tim San Antonija vratio se Oldridž, ubacio 24 poena, odsustvovao je dve nedelje, odnosno šest mečeva. Nada još živi za tim Grega Popovića da će nekako uhvatiti osmo mesto, Memfis im beži četiri koraka. Dalas je sedmi, ali ima čak šest i po pobeda više od "Grizlija" i praktično su u doigravanju. Odlučilo je inače prvih pet minuta poslednje perioda kada su Sparsi nošeni publikom odigrali sjajnu odbranu, prešli u vođstvo i rešili meč. Bobi je inače posle jedne asistencije Dončića, zakucao iz mesta, pa su to američki mediji preneli kao lekciju "Kako zakucati, a da ne skočite".Klipersi su uništili Voriorse nakon poraza u gradskom derbiju, Leonard je ubacio 23 poena, presedeo poslednju četvrtinu, od prvog do poslednjeg minuta gosti su kontrolisali meč. Stef Kari nije igrao zbog virusa, dvorana poluprazna dosta ljudi nije došlo zbog straha od Korone. Dragan Bender, hrvatski centar je sa 23 poena izjednačio rekord karijere, Smailagić je povređen.I na kraju, iznenađenje večeri. Prvoplasirani tim Zapada, Lejkersi, poraženi su od Netsa kod kuće. Privremeni trener Bruklina Džek Von je odahnuo kada je Entoni Dejvis promašio trojku za pobedu favorizovanog domaćina. Netsi su sedmi, još uvek nisu sigurni u plej of, ono što treba reći je da ih čekaju još tri gostovanja na Pacifiku. Dinvidi je pogodio ključni šut, a privremeni trener Von je tako dobio drugu utakmicu u nizu nakon što je Keni Atkinson otišao sa klupe prošle nedelje. Lebron je ubacio 29 poena, imao 12 skokova, asistencija mu je nedostajala za novi tripl-dabl.