VTB - Kakav šok u Podmoskovlju!

VTB liga nam je režirala dosta iznenađenja ove sezone, a Himki već sada ima tri poraza i to posle pet odigranih mečeva.



Danas je bila bolja ekipa Astane koja je stigla do prve pobede u sezoni slavivši u Podmoskovlju rezultatom 88:89.



Ovaj duel je obeležio i povratak Alekseja Šveda koji je sa dve trojke doneo svom timu prednost od 88:84, ali njegov tim nije uspeo da održi koncentraciju do kraja utakmice.



Ipak, Šved je jedan od tragičara imajući u vidu da je promašio devet trojki (2/9), a imao je na kraju 19 poena i 12 asistencija. Buker je kod poraženih bio najefikasniji sa 30.



Kod pobednika najbolji Džeremaja Hil sa 22 poena.