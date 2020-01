Vrhunska forma "parnog valjka", pregažen i FMP!

Fantastična partija crno-belih i u Železniku.



Ekipa Andree Trinkijerija je nastavila sa odličnim igrama u Novoj godini.



Partizan je slavio i protiv FMP-a u Železniku za deveti uzastopni trijumf u svim takmičenjima. Ekipa Partizana nije poražena od 11. decembra i meča protiv Lokomotive Kubanj u Evrokupu.



Crno-beli su danas slavili protiv "pantera" rezultatom 57:87.



Fantastično je Partizan počeo, Amerikanci u dresu ekipe crno-belih su punili koš domaćina, trener Jovanović je bio besan, a Trinkijeri je mogao da bude ponosan na granitnu odbranu. Na kraju prve deonice bilo je 18:6, a serija se nastavila i u drugoj četvrtini za ukupno 19:2. Ipak, FMP je krenuo polako da se vraća u meč.



Sada je Partizan imao crne minute, nisu mogli da stignu do koša čitavih 4 minuta, a domaći su prišli na 21:24. Ipak, onda nova serija Partizana, trojka Birčevića nakon koje je sve bilo lakše, a začinili su Pejdž i Volden za lakši posao u drugom poluvremenu.



Održavana je prednost tokom treće deonice, Partizan je bio bolji i na kraju je serijom od 5:0 (trojka Jaramaza i dvojka Trifunovića) stigao do nedostižnih +18 pred odlazak u poslednju deonicu.



Lagano su igrali crno-beli, srpski igrači su preuzeli primat, Veličković koji je danas slavio to što je postao igrač sa najviše nastupa u dresu Partizana, potom Jaramaz i Birčević su nastavili da pune koš domaćina, pa je nakon trojke reprezentativca Birčevića bilo +23.



Tada je već sve bilo rešeno, formalnost su bili poslednjih pet minuta utakmice kada je Partizan uspeo da dodatno povisi prednost, u jednom trenutku je bilo čak i +30!







U redovima domaćina najbolji je bio Stefan Đorđević sa 14 poena, a Stefan Pot je imao 9. Kod pobednika najbolji Birčević sa 14 poena, Janković 13 koliko je imao i Volden. Volden je imao i 10 skokova, kao i 3 asistencije.