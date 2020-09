Vreme je za veliko finale - Ko će do četvrtog prstena, Majami ili LeBron Džejms?!

Sezona 2019/20 u NBA ligi ostaće upamćena po mnogo čemu, pandemija koronavirusa napravila je višemesečni prekid, da bi čelnici lige odlučili da je okončaju u nesvakidašnjem formatu, završnica je smeštena u "Dizni svet" u Orlandu, 22 ekipe su se borile za plej-of, a onda je krenulo i prvo doigravanje na neutralnom terenu u istoriji.



Gledali smo sjajne duele, videli brojna iznenađenja, neke individualne nastupe koji će ostati zapisani u istoriji lige, svi ljubitelji košarke iz Srbije su se budili u pola noći kako bi pratili Nikolu Jokića i Denver Nagetse, koji su uz finalistu Istoka najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg plej-ofa, u to nema sumnje.



Ipak, nakon istorijskih preokreta protiv Jute i Klipersa, Jokić i drugovi nisu imali snage za pobedu protiv LeBrona Džejmsa i LA Lejkersa, četa Frenka Vogela slavila je u finalu Zapada sa 4:1, kao što su to uradili i u prve dve serije protiv Portlanda i Hjustona.



Koliko god srpskoj košarkaškoj javnosti bilo krivo što Jokićev Denver nije slavio, mora se priznati da je bolji tim pobedio, ali se isto tako mora skinuti i kapa sjajnim Nagetsima za istorijski plej-of, tim iz Kolorada je u svakoj seriji gubio sa 1:3, ali je uspeo da stigne do finala konferencije.







Lejkersi su posle 10 godina na korak od titule, igraju u čast tragično stradalog Kobija Brajanta, koji je pre jedne decenije slavnoj franšizi doneo poslednji šampionski prsten. Nedostaje im jedna titula da se izjednače sa Boston Seltiksima, koji su u 17 navrata osvajali NBA.



Za protivnika će imati najprijatnije iznenađenje sezone, sjajni Majami Hit, koji je sa petog mesta na tabeli istočne konferencije stigao do velikog finala.



Postali su jedan od par timova koji su finale izborili sa petog ili nižeg mesta na tabeli jedne od konferencija, a samo su Hjuston Roketsi 1995. godine uspeli da kao šestoplasirani tim Zapada osvoje šampionski prsten.









foto: Beta/AP Photo/Mark J. Terrill