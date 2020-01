Vratio se Bogdan, Bogdanović sipao trojke!

💥 Marcus Smart, Boston #Celtics'in evinde Phoenix Suns'a 123-119 mağlup olduğu maçta 11/22 üçlük isabeti kaydederek kulüp rekorunu, 37 sayı ile de kariyer rekorunu kırmayı başardı. (🎥@NBA) #NBA pic.twitter.com/2KJSpnEarX — Yarısaha Basket (@YarisahaBasket) January 19, 2020

Bogdan Bogdanović se vratio posle povrede, ubacio je 11 poena, nije bilo od pomoći, Juta je preslišala Sakramento i pokazala da su Kingsi daleko od standarda zapadne konferencije. Bjelica je dodao 10 poena za goste (nije ni šutirao u prvom poluvremenu) koji su gubili sa -16 već u prvoj četvrtini i nisu imali nikakvu šansu za preokret. Ovo je njihov četvrti poraz u nizu, rasturili su ih Gobert koji nije poznat baš po ofanzivi, Francuz je ubacio 28 poena, uz 16 skokova.Bojan Bogdanović raspucan, 30 poena, šest trojki.Derbi je pripao Lejkersima. Slavili su u Hjustonu i to bez povređenog Dejvisa, Lebroj ne ubacio 31 poen, imao 12 asistencija, Kajl Kuzma je dodao 23 poena, lider je preživeo 69 kombonovanih koševa Vestbruka i Hardena, imali su zajedno još 15 skokova, 14 asistencija, ali i izgubili 11 lopti. Gosti su delovali mnogo bolje nego u porazu od Orlanda u sredu koji je prekinuo niz od devet pobeda. Hjuston nije u formi, ovo je drugi put u sezoni da gube tri meča u nizu. Raspali su se posle poluvremena, treću četvrtinu izgubili sa 15 razlike.Kris Pol je igrao kao u najboljim danima, ubacio je Portlandu 30 poena, ni Lilardovih 34 sa druge strane nisu bili od pomoći. Portland je imao samo osam igrača, Bazmor i Toliver nisu bili u ekipi, mada ni Portland ni Sakramento nisu potvrdili trejd u kome će u zamenu za pomenutu dvojicu, Ariza, Gebrijel i Svanigan u Oregon. Nije bilo ni povređenog MekKoluma, Trent Džunior je imao veče karijere sa 30 poena, ali je pobeda ostala u Oklahomi koja ovog puta nije dozvolila da rival napravi prednost, već je od starta krenula agresivno.Orlando je čudan tim, dobiju Lejkerse, pa izgube u San Francisku. Vučević je ubacio 13 poena, imao isto toliko skokova, Markel Fulc brojao do 23, pokazuje zbog čega je bio top pik drafta. Ali, pobeda je ostala na severu Kalifornije. D'Anđelo Rasel je vodio tim 26 poena, 10 asistencija, Pul i Paskala dodali po 21, odnosno 20, Smajlagić nije ulazio u igru. Ovo je prva pobeda za Voriorse u deset mečeva. Uz sve muke Golden Stejta, meč je na klupi presedeo i Grin zbog povrede prsta.Fred Van Flit je pokazao da je povreda prošlost, ubacio je 29 poena u Minesoti, šampion je odneo pobedu, meč će pamtiti Kanađanin Vigins, zvezda "Vukova" je napravio prvi tripl-dabl karijere, 18 poena, 11 asistencija, 10 skokova. Po asistencijama nije poznat, ovih 11 su najviše u karijeri. Posle poluvremena, Toronto je zaigrao bolje, Louri je ubacio 17 poena u trećoj četvrtini, pogurao tim, pa su došli do +22 i više se nisu osvrtali.Čak 42 poena Zaka Levina su presudili Kavsima, u meču na mali broj poena Filadelfija je prekinula niz od šest poraza u gostima. Odneli su trijumf iz Njujorka, Nikse je dotukao Tobijas Haris trojkom u finišu. Ovo je druga utakmica u nizu da su Siksersi protivnika spustili ispod 90 poena.Detroit je pregazio mladi tim Atlante, Rouz je ubacio 27 poena, imao 9 asistencija, Dramond uz 16 poena, dodao 17 skokova, Pistonsi su ubacili najveći broj poena ove sezone i imali blizu 60% šuta, pokvarili su novi debi Džefa Tiga koji se vratio u Atlantu, završio sa 15 poena i 7 asistencija.Devin Buker se poigravao sa Seltiksima, Feniks je slavio u bostonu, 39 poena, 10 skokova i 9 asistencija najboljeg igrača Sansa. Ejton je dodao 26, uz 15 skokova, Bridžis takođe 26, pa je tim iz Arizone preživeo i 11 trojki Markusa Smarta i njegovih 37 poena. Smart je trojke šutirao 11 od 22, i postavio rekrd slavne franšize. Ali, to nije utega za tim koji igra slabo u poslednje vreme, ovo im je treći poraz u nizu i šesti u osam mečeva. Opravdanje može da bude izostanak dva od tri najbolja strelca, Kembe Vokera i Džajlena Brauna, ali svejedno, i protiv Feniksa se videlo da mnoge stvari ne funkcionišu.Protiv Milvokija nema nade, protutnjali su kroz Bruklin, 29 poena, 12 skokova Adetokumba, Netsi su se nekako držali do poluvremena, ali onda je Midlton pogodio par trojki i u nastavku je lider lako izašao na kraj sa Netsima. Baksi su šutirali 50%, dali 17 trojki, zadržali Netse na 33% šuta, o nekom otporu domaćih nije bilo ni govora.U prvom meču dana, Klipersi su odneli pobedu iz Lujzijane, uz 39 poena Leonarda. Nije bilo lako protiv Pelikansa, u prvom poluvremenu su primili 80 poena, Dok Rivers ih je izribao tokom pauze, tim je pokazao karakter, u poslednjoj četvrtini su stegli odbranu i dobili meč. Iskusni Redik je protiv bivšeg tima promašio šut za produžetak.