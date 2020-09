Vratila se Evroliga, silni Armani u finalu sa Žalgirisom, "Zelenima" ne pomaže ni sjajni Nedović!

Evroligin pripremni turnir počeo je dominantnom pobedom Olimpije Milano protiv berlinske Albe, "Manekeni" su slavili sa 79:57.



Nemci su dobili prvi kvartal sa 16:15, ali je Armani ubrzo stigao do preokreta, dobijaju Italijani drugi kvartal sa 23:12, stižu tako do lepe prednosti, koju do kraja nisu ispuštali.



Sve se raspalo u ekipi Albe u drugom poluvremenu, na kraju su Aitovi puleni imali 32 izgubljene lopte, a prednost "Manekena" je rasla iz minuta u minut.



"Ćaćo" Rodrigez je predvodio pobednički sastav sa 14 poena, pola koša manje dodao je Ledej, dok je Hajns ubacio 12 poena.



Jedini dvocifren kod Albe Siva sa 14 poena.











U drugom polufinalu su se sastali Žalgiris i Panatinaikos, domaćin turnira je slavio sa 81:75.



Daleko neizvesnija utakmica, koju je trojkom na minut do kraja prelomio Tomas Vokap, kada je odlepio litvanski sastav na +8.



Jokubaitis je predvodio Žalgiris sa 16 poena i to za nešto manje od 18 minuta na paretu, pratio ga je odlični Žofri Lovernj sa 15 poena i 13 skokova, dok je Grigonis ubacio 14 poena, pomenuti Vokap je dodao 13.



Bekovski tandem Nedović-Pjer Džekson je dominirao u redovima tima iz Atine, Srbin je ubacio 22 poena, bivši igrač Cedevite dodao je 18 uz pet asistencija.



Dakle, u finalu će se sastati Žalgiris i Olimpija Milano.