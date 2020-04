Voriorsi ili Džordanovi Bulsi, koji tim je najboljih u istoriji NBA?

Rasprave o najboljim igračima, timovima ikada su uvek interesantne, ali je gotovo nemoguće da dobiju konačan epilog.



Nezahvalno je, da ne kažemo nemoguće utvrditi ko je najbolji svih vremena u nečemu, neko će kao kriterijum uzeti statistiku, rezultate, neko ipak neke drugačije parametre, kao što su potencijal određenog igrača ili čitave ekipe.



Bivši košarkaš Čikago Bulsa Džej Vilijams, koji je svojevremeno bio čak drugi pik na NBA draftu, ali je zbog teške saobraćajne nesreće prevremeno morao da okonča svoju karijeru, tvrdi da su najboljih svih vremena u NBA ligi Golden Stejt Voriorsi sa Kevinom Durentom.



Iako u svom izlaganju nije konkretno objasnio zašto su najbolji, objasnio je zašto se smatra da nisu, on naime veruje da su glavni razlog za tako nešto mediji.



Durent je tri sezone proveo u dresu "Ratnika", u prve dve je osvojio po prsten, u trećoj su Vorirosi izgubili u velikom finalu od Toronta, da bi minulog leta povređeni Kej Di odlučio da napustio tim iz San Franciska.



Puno se pisalo o Durentovom sukobu sa Drejmondom Grinom i to se i danas vidi kao osnovni razlog za krah velike generacije.



Vilijams tvrdi da igrači, agenti, generali menadžeri mogu da koriste medije kao oruđe za svoju ličnu korist, a da je greška medija što prave priče na osnovu samo jednog izvora i jedva čekaju da napišu nešto negativno o pobedničkoj ekipi.



Njega pogađa to što se mediji ne bave razlozima uspeha jedne velike ekipe, već "kopaju" ne bi li pronašli šta sa tom ekipom ne valja.



On tvrdi i da igrači reaguju na pisanja u medijima i da nakon određenih naslova mogu da se zapitaju da li neko od njihovih saigrača na primer pušta takve informacije u javnost, to dovodi do kršenja hemije u ekipi, što se kasnije prenese i na teren.



Golden Stejt Voriorsi su nakon izgubljenog finala doživeli zaista težak i veliki pad, nakon odlaska Durenta morali su da se pomire sa činjenicom da ni Klej Tompson neće moći da igra do kraja sezone, pa su došli u situaciju da imaju najgori skor u čitavoj NBA ligi.







Šta vi mislite, da li je Vilijams u pravu i što je još važnije, koji je prema vašem mišljenju najbolji tim svih vremena u NBA ligi? Da li su to baš Voriorsi, Džordanovi Bulsi ili neka treća ekipa..?