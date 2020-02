Vlasnik Sakramenta nezadovoljan, Divac na "tankom ledu", sve zbog Bogdana?!

Sakramento Kingsi su minule sezone bili jedno od najprijatnijih iznenađenja liga, borili su se za plej-of do poslednjeg trenutka, na kraju su sezonu završili kao deveti na Zapadu sa skorom 39-43, najboljim još od sezone 2005/06, kada su poslednji put igrali plej-of.



Ipak, ove sezone su se našli u problemu, tek u poslednjih mesec dana su popravili utisak, ali pred Ol-star pauzu su tek 12. na tabeli zapadne konferencije sa 21 pobedom i 32 poraza.



"Kasne" šest pobeda za osmoplasiranim Memfisom, još uvek imaju šanse da se izbore za doigravanje, ako nastave sa dobrim partijama, vezali su tri pobede pred duel sa liderom lige po broju pobeda Milvokijem, protiv kojeg jednostavno nisu imali šansi.



Američki mediji ističu da je najveći problem ekipe to što uglavnom izvuku deblji kraj u neizvesnim mečevima, u čak osam navrata su izgubili sa tri ili manje poena razlike, što ih stavlja u najgoru poziciju u ligi prema pomenutom parametru.



Zbog svega je vlasnik franšize Vivek Ranadiv navodno sve nervozniji i počinje da razmišlja o korenitim promenama, navode izvori bliski klubu.



On najveće zamerke ima na rad trenera Luka Voltona, posebno jer je u poslednje vreme u startnu petorku umesto Badija Hilda stavio Bogdana Bogdanovića, pa se veruje da bi košarkaš sa Bahama zbog promene uloge mogao na leto da zatraži trejd.







Veruje se da neće do kraja sezone ipak menjati stvari iz korena, ali ukoliko Kingsima izmakne plej-of, što u ovom trenutku deluje kao realnija opcija, na leto bi bez posla mogli da ostanu i trener Luk Volton, ali i generalni menadžer Vlade Divac, samim tim i njegov asistent Peđa Stojaković.



Kingsi su pod velikim pritiskom, videćemo da li ova relativno mlada ekipa može da se podigne u nastavku sezone i napravi podvig plasmanom među osam najboljih na Zapadu.