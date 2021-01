Više niko ne spori, MVP klasa! Jokić sam isprašio Minesotu, uz društvo Oskaru i asistencija za bogove!

What a pass by Jokic 😯 pic.twitter.com/GtENu1yOAv — NBA TV (@NBATV) January 6, 2021

Nikola Jokić je prošao dug put noćas, od dvađe sa sudijama, dve tehničke, do pobede.Jednostavno, smirio se i u poslednjoj četvrtini ubacio 13 od 35 poena i srušio Minesotu drugi put u tri dana. Imao je i 15 skokova, a delom poslušao saigrača Vila Bartona. On mu je pre meča rekao da izađe na parket i da osvoji MVP nagradu.saopštio je Barton, koji je ubacio 20 poena, saigraču iz Srbije.Kada se lomila utakmica Denver je držao Minesotu pet minuta bez poena, "Vukovi" su se u prvom delu vratil iz minusa posebno je bio raspoložen Huančo Ernangomez protiv bivšeg kluba ubacio je 25 poena. Ali ni to, ni Raselova 33 nisu bila dovoljna, Minesota je bez Taunsa pretrpela pet poraza u nizu.Jokić je u veče ušao kao vodeći asistent lige, sa 12.8 asistencija po utakmici (noćas je imao "samo 6), ali i kao čovek koji je gubio više od pet lopti po utakmici. Meloun traži od Jokića da odnos bude 1:3, tri puta manje izgubljenih lopti od dodavanja. Srbin je noćas napravio četiri greške, a trener rekao da će sigurno to ispraviti.zakljućio je Meloun.Minesota je inače, podsetimo, poslednji put tukla Denver na kraju 2018. i izbacila ih iz plej ofa u poslednjem meču sezone. Od tada su Nagetsi osvojili dve divizijske titule.Da ne zaboravimo, Jokić je izveo i potez večeri, ali to više nikoga ne čudi, asistencija je obišla Ameriku.Inače Nikola je jedini čovek uz Oskara Robertdons koji je ubacio 150 poena, imao po 75 skokova i asistencija u prvih sedam mečeva sezone.Teško je ponekada naći reči za ono što Jokić radi...