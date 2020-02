Virtus - Šta je najveća prednost protiv Partizana?

U Bolonji uz puno optimizma čekaju Partizan.



Naime, posle još jedne pobede nad Trentom, ovoga puta u ligi, sada su sve misli usmerene na Evrokup.



"Nije bilo lako tri puta pobediti istog rivala, ali sada će biti teže, osetili smo na svojoj koži koliko je jak Partizan", podsetio je srpski trener na poraz u "Areni".



"Utakmica sa Partizanom je ključ, ako pobedimo, u Turskoj ćemo se boriti za prvo mesto", kaže direktor Baraldi.



Pojačanje Marbl se dobro snašao.



"On je pokazao da poseduje kvalitet, odlično se uklopio, ako se poznaje po početku, mi smo zaista napravili dobar potez", kaže prvi operativac Virtusa.



Devin Marble je stigao iz razvojne lige, iz filijale Voriorsa, Santa Kruza, ali već ima iskustvo igranja u Italiji, dve godine je nastupao za Trento, igrao za Aris, bio je 56. pik drafta, proveo dve godine u Orlandu gde je odigrao 44 meča.



Inače, u italijanskim medijima kažu da će u Bolonji pažljivo pratiti večiti derbi i da je to velika prednost za Virtus jer će Partizan biti umoran i imati samo 48 sati za oporavak.



Meč se igra u PalaDoci u sredu u 20 časova, mogao bi da odluči prvo mesto u grupi E, pobeda Italijana bi dovela do toga da sami odlučuju protiv Darušafake o prvoj poziciji.