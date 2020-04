Virtus neće "fajnal ejt"!

I dalje nema pouzdanih informacija o tome šta će biti sa košarkaškom sezonom, ni Evroligom, ni Evrokupom, a čeka se sastanak ABA lige.



Jasno, trenutna situacija i dalje ne omogućava da se donesu neke konačne odluke i datumi, ali priča se da većina klubova smatra da je bolje igrati fajnal for Evrokupa u junu, nego u septembru kada će ekipe biti promenjene.



Ali i u junu je problem sa igračima, pre toga bi trebalo da se okupe ekipe, pa je jasno što se niko ne usuđuje da daje bilo kakve prognoze.



Oglasili su se iz Virtusa, oni ne žele domaćinstvo u junu.



"Ako bismo igrali u septembru pred publikom, onda je to u redu, bez obzira što ćemo promeniti tim. Ali, ne želimo da budemo domaćini u junu, niti je to realno, niti bismo mogli da igramo pred navijačima", jasan je Luka Baraldi direktor ekipe iz Bolonje.