San svakog američkog košarkaša jeste da zaigra u NBA ligi, uspeo je to i Najdžel Vilijams-Gos, nekadašnji košarkaš Partizana koji je izabran od strane Jute na draftu.



Upravo je za "Džezere" zaigrao ove sezone, ali ne previše, svega na devet utakmica.



To je ujedno i razlog zašto želi povratak u Evropu gde bi dalje mogao da se kali za NBA ligu, naravno, kroz Evroligu.



Dva su zainteresovana kluba za njegove usluge, to su Makabi i Olimpijakos u ovom trenutku.