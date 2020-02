Veliko interesovanje za Kup Radivoja Koraća, karte uglavnom prodate

Završeno je devedeset odsto priprema za organizaciju košarkaškog Kupa Radivoja Koraća u Nišu, ulaznice su uglavnom rasprodate, a organizatori su danas najavili novine koje se odnose na bezbednost i na prateće manifestacije.



Predstavnici grada Niša i Košarkaškog saveza Srbije istakli su da je interesovanje za Kup veliko i da hala "Čair" nije dovoljno velika kako bi ispunila sve želje građana.



Gradski većnik zadužen za sport Branislav Kačar rekao je novinarima da je najveći kontigent karata prodat za tri sata već prvog dana puštanja u prodaju.



"Narednih dana biće nešto malo ostavljenih karata koje će se prodavati kako onlajn, tako i na prodajnim mestima i na biletarnici", izjavio je Kačar.



On je rekao da je grad Niš ovlastio za prodaju karata agenciju "Tiket.rs" kako bi prodaja karata bila transparentnija i karte dostupnije.



"Cena karata za četvrtifinalne utakmice nije promenjena u odnosu na prošlu godinu i iznosi 300 dinara. Grad je izdvojio značajna sredstva za organizaciju i na taj način uticao da se cena karte ne promeni. Deci do 14 godina je za četvrtfinalne mečeve obezbeđen besplatan ulaz u pratnji roditelja koji imaju kupljene karte", istakao je Kačar.



Prema njegovim rečima, gledaoci će uživati ne samo u mečevima već i u brojnim pratećim manifestacijama koje će biti organizovane pre mečeva i na poluvremenima.



Kačar je rekao da je grad Niš ove godine izdvojio znatna sredstva za organizaciju Kupa Radivoja Koraća, a najviše pažnje je poklonjeno bezbednosti.



"Odvojili smo povećana sredstva za angažovanje većeg broja lica koja će raditi u obezbedjenju. Sva gradska preduzeća i ustanove su izašli u susret i stavili se na raspolaganje organizatorima. Potrudili smo se oko organizacije Kupa kao da ga prvi put organizujemo sa željom da sve protekne u najboljem redu", izjavio je Kačar.



Komesar za bezbednost Veljko Bogunović rekao je da su grad Niš, regionalni Košarkaški savez i Košarkaški savez Srbije preduzeli niz tehničkih i organizacionih mera kako bi Kup bio dobro organizovan.



"Novina je da će se u prilasku hali raditi kontrola kako bismo olakšali kontrolu prilikom ulaska i pregleda navijača", rekao je Bogunović.



On je pozvao navijače na sportsko navijanje da bi Kup bio "svetkovina sporta i košarke".



Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dušan Projović takođe je apelovao na navijače da fer i sportski navijaju za svoje klubove i da ne bude ružnih scena na tribinama.



"Grad i Košarkaški savez Srbije su učinili sve da ovo bude vrhunski spektakl", izjavio je Projović.



On je podsetio da je ovogodišnji Kup 55. po redu i 16. koji se organizuje u Nišu.