Veliko i zasluženo priznanje - MVP sa Malog Kalemegdana!

Košarkaši Crvene zvezde su u drugom kolu Evrolige potpuno nadigrali ekipu Baskonije, te su došli do prvog trijumfa u novoj sezoni.



Do pobede je "crveno-bele" predvodio Amerikanac Džordan Lojd, NBA šampion koji je u klub stigao tokom leta iz Valensije.



Potvrdio je protiv prvaka Španije da je zaista ogromno pojačanje za tim Saše Obradovića, a ekipi iz Vitorije ubacio je 30 poena.



Bila je to čak trećina ubačenih poena Crvene zvezde (90:73), Lojd je pogodio pet od osam šuteva za tri poena, devet bacanja bez promašaja, a uspeo je da sakupi i šest skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte za ukupan indeks 34.



Kruno Simon iz Efesa je imao isti indeks, ali je njegov tim poražen u istanbulskom derbiju od Fenerbahčea.



Lojd je bio i najbolji strelac druge runde, a nakon dva kola je i najbolji strelac takmičenja sa 22,5 poena u proseku na otvaranju sezone.





Dodajmo i da je Lengston Hol iz Zvezde bio najbolji asistent drugog kola sa 11 dodavanja za poene u pobedi protiv Baskonije.