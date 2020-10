Veliki udarac za Majami nakon teškog poraza?

LA Lejkersi su ubedljivo slavili u prvom meču velikog finala NBA lige protiv Majami Hita.LeBron Džejms i Entoni Dejvis su blistali, "Kralj" je otkrio da je želeo da ostane do poslednjih trenutaka, jer je 2011. godine ispustio veliku prendost u prvom meču finala, nije želeo da mu se to ponovi.Majami je doživeo dva peha tokom utakmice, u pitanju su povrede Bema Adebajoa i Gorana Dragića, a sada su stigle i informacije o povredi slovenačkog plejmejkera.U pitanju je jako nezgodna i bolna povereda mišića levog stopala i bojazan je da bi mogao da propusti čitavu finalnu seriju, što bi verovatno bio nenadoknadiv gubitak za ekipu sa Floride.Ipak, navodi se i da je Dragić mogao da stane na levu nogu i da postoji mogućnost da se ipak vrati u nastavku serije.Američki mediji navode i neslavan primer Džoa Džonsona, koji je 2013. godine u prvoj rundi plej-ofa protiv Čikaga doživeo istu povredu.On je ipak igrao u nastavku, dobijao je injekcije pred svaki meč, ali je imao problema na terenu, očajno je šutirao i njegova ekipa je na kraju pretrpela poraz u sedam mečeva.Što se tiče Adebajoa, u pitanju je rame, ali prema prvim informacijama on bi bez većih problema trebalo da bude spreman za utakmicu broj dva, koja je na programu već u noći između petka i subote.