Veliki udarac, Kari Pešić ostao bez jednog od najboljih!

Malkolm Dilejni više nije košarkaš Barselone, saopštio je danas katalonski klub!



Navodno, došlo je do sporazumnog raskida saradnje, pošto je Dilejni i dalje u Atlanti i ko zna kada će moći da dođe u Barselonu, ali i kada bi stigao iz SAD, morao bi najpre u karantin, pa su postojale male šanse da bude spreman za završnicu Endesa lige sredinom juna.



Ipak, do nerazumevanja na relaciji Dilejni-Barsa, došlo je i tokom sezone, pošto je on želeo višegodišnji ugovor, dok mu je Barsa nudila produžetak na još jednu sezonu.



"Lojalnost ne funkcioniše u jednom smeru. Ja sam lojalan onome koje lojalan prema meni. Ako sam ja pokazao svoju, a nedostaje sa druge strane...", napisao je jednom prilikom zagonetni Dilejni.



Ovo je svakako veliki udarac za Svetislava Pešića, pošto je Dilejni bio jedan od najboljih igrača Barselone u dosadašnjem delu sezone.



Spekuliše se da Dilejnija sada žele Olimpijakos i Milano.