Veliki preokret, ništa od Amerikanca, Partizan spremio pojačanje koje će raspametiti navijače!

Preneli smo danas, iskusni Amerikanac Džamel Meklin je registrovan na sajtu KSS kao novi košarkaš Partizana.Spekulisalo se da bi bivši košarkaš Olimpijakosa i Armanija mogao da pojača "crno-bele", a sada kada je to praktično i završeno, došlo je do velikog preokreta.Kako "" prenosi, došlo je do problema između Meklina i Dinamo Sasarija, za koji je nastupao ove sezone, u pitanju su problemi oko raskida saradnje.Dakle, još uvek ništa nije gotovo, iz Partizana još uvek nema nikakvog saopštenja.