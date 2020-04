Velikan jugoslovenske košarke pred gašenjem?!

Koronavirus pravi ogromne probleme sportu.



Možda i najviše to u košarkaškom svetu na Jadranu oseća Cibona. Nekadašnji šampion Evrope je u problemu, o čemu je govorio direktor Cibone.



Direktor Cibone Domagoj Čavlović izneo veliku zabrinutost.



"Ja sam odgovorna osoba i moram da vodim klub, u tome mi pomažu i neki od onih koje sam poslao na berzu rada. Inače, sebi sam smanjio paltu za 50 posto. Kada sam s državnim advokatom razgovarao, on je pominjao cifru od oko 18 miliona kuna pomoći. Sada se može čuti da će ipak biti 40 miliona. Iz SDUŠ-a su slali upitnik klubovima, na koji se puno njih nije javilo, pa bi taj broj mogao biti nepotpun", rekao je Čavlović.



Plate igrača su veliki problem.



"Uglavnom su to košarkaši koji su imali jednogodišnji ugovor ili oni kojima je ugovor isticao na leto. Raskinuli smo sa Gibsonom, Rebecom, Katićem, Novačićem, Ljubičićem, Bilinovcem. S nekima ćemo obnoviti saradnju početkom naredne sezone, ako bude uslova".









Onda je i istakao pomenutu zabrinutost da bi klub mogao biti ugašen.



"Ako ne dobijemo ništa od Grada, ako nam se začepe prihodi, onda jesmo (na rubu propasti). Nažalost, u ovom trenutku niko živ ne zna parametre. Ovo stanje može da poljulja svakoga, ne samo Cibonu", zaključio je Čavlović.