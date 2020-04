Velika pobeda Čikago Bulsa, biće jači, da li sa Srbinom?

Čikago Bulsi su ušli u period kada nemaju dobre rezultate. Najmoćniji su bili devedesetih sa Džordanom, a retko se dešavalo da ne dođu do plej-ofa. Ipak, nema ga u poslednje dve sezone, i ova je za zaborav.



Potrebno je nešto promeniti, a to će biti generalni menadžer.



U Čikago stiže Arturas Karnišovas, litvanski stručnjak koji je kao igrač svojevremeno pravio mnogo problema reprezentaciji Jugoslavije u onom finalu 1995. godine u Atini, dok je dosta slabiji bio godinu dana kasnije na OI u Atlanti u polufinalu protiv našeg tima.



Karnišovas je bio generalni menadžer Denvera, praktično je on doveo Nikolu Jokića, pa je jasan strah navijača Denvera da bi srpski centar mogao jednog dana poći za Karnišovasom kada mu istekne ugovor 2023. godine.



Litvanski stručnjak je unapredio Nagetse, sada je red na Čikago.