Već imamo NBA šampiona!

Kako bi se u žargonu reklo, Dion Vejters je "prešao igricu".



Naime, bek Los Anđeles Lejkersa će tekuću sezonu izvesno završiti sa prstenom na ruci.



Razlog nije to što su "Jezeraši" favorit u velikom finalu protiv Majami Hita, već to što je bek branio boje obe pomenute franšize ove sezone!



On je takmičarsku godinu počeo u Majamiju, za "Vrelinu" sa Floride je nastupao do februara, kada su ga poslali u trejdu u Memfis, koji ga je tri dana kasnije "vejvovao".



Upisao je svega tri nastupa za Majami u regularnom delu sezone, imao je problema sa povredom, ali i sa ponašanjem van terena, zbog čega je na kraju i napustio ekipu.



U Lejkerse je stigao početkom marta, zabeležio je sedam nastupa u regularnom delu sezone, nije igrao u plej-ofu.



Dakle, sa 10 odigranih utakmica je praktično došao do NBA prstena, kakav podvig.