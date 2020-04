Vasa Micić otvoreno - Koji saigrač mu je najviše pomogao, čije snimke je gledao i od koga bi uzeo kvalitet koji mu nedostaje!

Košarkaška sezona je pauzirana u gotovo čitavom svetu, turska liga se igrala praktično poslednja, tamošnje vlasti su odolevale do poslednjeg trenutka, igralo se pred praznim tribinama, ali su i Turci na kraju morali da odustanu od sporta na neko vreme.U Turskoj igra puno naših košarkaša, pa tako i Vasilije Micić.Reprezentativac Srbije sa puno uspeha igra u dresu Anadolu Efesa, a za " Sport klub " je u opširnom intervjuu govorio o brojnim, pre svega košarkaškim temama.Istakao je da mu je najdraža utakmica u karijeri bila sa Barselonom u plej-ofu prošle godine pred 17 hiljada ljudi u dvorani. Bila je to majstorica, mnogi su sumnjali u Efes, ali je četa Ergina Atamana slavila i otišla na F4, gde je preko Fenerbahčea stigla do finala, u kojem je na kraju ipak slavio CSKA.", kaže Vasa.Najteži porazi su mu od Slovenije u finalu Eurobasketa 2017. godine i od CSKA u pomenutom finalu Evrolige.", izjavio je Micić.Smatra da mu nedostaje skočnosti, pa ako bi morao da bira o kojeg igrača bi je uzeo, izabrao bi zvezdu Fenerbahčea Derika Vilijamsa.", dodao je srpski košarkaš.