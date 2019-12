Vasa Micić otkrio, košarka tek treći izbor! Kakav bi onda bio u prva dva...

Košarkaš Efesa Vasilije Micić otkrio je u intervjuu za sajt Evrolige kako je počeo da se bavi košarkom.



"Odrastao sam na planini, gde nemate gde da igrate košarku i prvi sport za mene bilo je skijanje. Bio sam zaljubljen u skijanje i veoma sam voleo taj sport, bio sam uspešan u tome. Verujem da je bilo pitanje neke sudbine da počnem da se bavim košarkom. Trebalo je da treniram fudbal, ali nije bilo kluba u mom gradu. I morao sam da pređem na košarku. Moj prvi trener mi je rekao da ne znam ništa o košarci, ali da je video nešto u meni što do sada nije video nigde", kazao je reprezentativac Srbije.



Plejmejker smatra da svaki košarkaš mora da žrtvuje svoj ego kako bi klub pobedio.



"Svi misle da je košarka timski sport i ona to svakako jeste. Ali u isto vreme vi ste pojedinac na terenu. Prvo morate da uradite nešto sami za sebe na terenu, a tako i za ekipu. Naučio sam kako da žrtvujemo deo svo ega zarad timskih rezultata. Ako ne daš koš, jednako možeš biti zadovoljan utakmicom", istakao je on.



Njegove sjajne partije na terenu nisu slučajnost.



"Mnogo ljudi smatra da je ovo slučajno bila moja dobra sezona. Nema slučajnosti, ove sezone će najbolji tim u Evorligi biti onaj koji je spreman da više radi i napornije trenira tokom sezone", zaključio je Micić.