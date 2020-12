Vasa i Larkin srušili Barsu!

Peti poraz Barselone ove sezone u Evroligi i to na gostovanju Efesu koji je prekinuo loš niz od tri poraza.



Efes je stigao do svoje 8. pobede u sezoni na krilima Šejna Larkina koji je igrao fantastično.



Barsa je počela odlično, imala je i 10 poena prednosti u prvoj četvrtini, a onda je domaći tim prešao u prednost u drugoj deonici nakon serije 7:0.



Efes je igrao sjajno u trećoj četvrtini kada je novom serijom 12:0 stvorio dvocifrenu prednost koja je narasla i do +18 u jednom trenutku.



Gosti su samo ublažili poraz do kraja, bilo je 86:79.



Larkin najbolji sa 23 poena, 7 skokova i 8 asistencija, Vasa Micić ga je pratio sa 17 poena, 3 skoka i 5 asistencija.



Na drugoj strani Mirotić najbolji sa 18 poena i 8 skokova.