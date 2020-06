Vanja Marinković uz paralelu sa Čovićem otkrio koji ga je igrač oduševio u ACB ligi: ''On je mačka!''

Njegova Valensija se ipak neće naći u sutrašnjem finalu, pošto je poražena u dramatičnoj završnici od Baskonije, kada je Džordan Lojd promašio šut za pobedu. Tako će se sutra u borbi za titulu prvaka Španije sastati Barselona i Baskonija.





O svojoj prvoj sezoni u španskoj ligi, karantinskim danima i pratećim aktuelnostima, Vanja Marinković je govorio u zanimljivom intervjuu za TV Arena Sport i emisiju ''U obruču''.





Između ostalog, Marinković je otkrio da ga je od svih igrača u španskoj ligi najviše oduševio Fakundo Kampaco iz Reala.







''To je takva spremnost, brzina pokreta, razmišljanja, da je to neverovatno. Igrao sam protiv mnogih, ali on mi je ostavio najbolji utisak. Mislim da je mogao da bude i MVP'', rekao je Marinković.





Na konstataciju voditelja Edina Avdića da su mnogi ranije bili i skeptični i veoma kritični prema njemu, da su ga osporavali, možda zbog nedovoljne visine, Marinković je napravio zanimljivu paralelu sa slučajem Filipa Čovića.







''Evo kako ja to gledam. Isti takav primer je bio Nebojša Čović... ne Nebojša, Filip Čović je bio takav primer kada je odveo Zvezdu u Evroligu. On lično!







Znači, ko god da ga je za tu visinu prozivao, može da mu kaže - majstore, tvoj klub zbog mene igra Evroligu. Isto je i sa Kampacom, jer Ljulj posle operacije nije više na nekadašnjem nivou.







Kampaco je ''mačka'', mislim da ne postoji trenutno bolji igrač na pozicijama 1.2.3 od njega. I u odbrani, i u napadu. Mislim da je možda zaslužio zvanje MVP-a više od Mirotića'', ocenio je Marinković.

