Vaistinu, Jokićeva utakmica karijere!

Neko bi nazvao ovo Božićnim čudom, ali od Nikole Jokića ovo je samo velika noć, biće ih još u karijeri.



Najbolji centar na svetu je ubacio rekord karijere, brojao je do 47 protiv Atlante u 25. pobedi Denvera u sezoni. Uz to je imao osam skokova i 5 asistencija. Do sada, najviše je ubacio 41 poen, a rekord je prešao nekih tri munuta pre kraja kada je uspeo da poveća prednost Nagetsa.



Kaže da nije znao koliko je koševa dao.



"Znao sam da je dosta, ali više sam razmišljao o toku utakmice", kao i obično Jokić nije impresioniran samim sobom.



"Niko ne može da ga zaustavi, tako vam je to", kaže saigrač Vil Barton.



Atlanta nije imala rešenje, Jokić je imao 64% šuta, pogodio je 16 od 25 šuteva, i postao četvrti evropski igrač na večnoj NBA listi koševa po jednom meču. Ispred njega su Parker sa 55, Novicki sa 53, Adetokumbo sa 52. Nikola je ispred legendarnog Dražena Petrovića, Stojakovića, Dončića...

Nikola Jokic goes off for a career-high 47 PTS on 16-25 shooting in the @nuggets road W. #MileHighBasketball pic.twitter.com/ZdsFkg00yn — NBA (@NBA) January 7, 2020