Uzlazna putanja Džoka Lendejla, spreman je za cilj karijere!

Australijanac Džok Lendejl je bio pun pogodak Partizana pre dve godine kada je stigao u tim, a potom je bio i put pogodak Žalgirisa što je dokazivao i u Evroligi.



Rastao je košarkaški, bio sve bolji i sada smatra da je došlo vreme za NBA ligu.



"Moj jedini fokus jeste da ovu međusezonu iskoristim na najbolji mogući način jer to je vreme koje mi se nikada neće vratiti. Nadam se da će to biti uvod u potpisivanje NBA ugovora u oktobru. Osećam se spremnim", rekao je Lendejl.



Postojala je i mogućnost da obuče dres Barse koja traga za centrom, ali se to neće desiti.



Australijanac ima 24 godine i vreme radi za njega, nadamo se da ćemo ga gledati i u NBA ligi uskoro.