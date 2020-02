Uzalud Vanjin meč sezone, Fener grabi ka Top 8!

Fenerbahče je sve bliže plasmanu u 8 najboljih ekipa, sada su se izjednačili sa Valensijom i Himkijem koji imaju po 12 pobeda.



Upravo su Valensiju uspeli da savladaju u gostima rezultatom 86:93, ekipa Željka Obradovića je odigrala sjajan napadački meč i zasluženo je stigla do nove pobede i do prekida mini-serije od dva uzastopna poraza.



Fener je uglavnom bio u prednosti u ovom meču, Valensija je svega u par navrata uspela da preokrene rezultat, ali je najveća prednost koju su imali 2 poena.



Od trojke Džejmsa Nanelija za 53:51 Fenerbahče nije više ispuštao prednost, a uzalud je bila i dobra partija Vanje Marinkovića koji je odigrao najbolji meč u Evroligi u svojoj karijeri.



Gosti su pred kraj stigli i do velikih +15, a domaći su samo do kraja ublažili rezultat.







Vanja Marinković je imao 22 poena, Bojan Dubljević 15. Kod pobedničke ekipe Derik Vilijams fantastičan sa 22 poena, Luiđi Datome i Kostas Slukas po 13. Nikola Kalinić 2 poena.