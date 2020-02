Uzalud sjajni Tauns, slavlje Lenarda i Klipersa!

Slavlje Klipersa u matine terminu protiv Minesote, bilo je 118:106.



Da su bolji tim Klipersi su pokazivali od početka, ali je samo bilo pitanje kada će konačno rešiti ovaj meč i kada će se odlepiti od Minesote.



Punili su koševe i jedni i drugi u prvoj četvrtini, Klipsi su ubacili neverovatnih 40 poena, a u drugoj nešto drugačija priča i daleko bolje odbrane i jednih i drugih.



Meč je rešen početkom poslednje deonice kada su domaći stigli i do +19 i to serijom od 9:0, nakon toga Minesota nije mogla da se oporavi. Pol Džordž je briljirao u tim trenucima i upravo je on bio taj koji je prelomio meč.



Lenard 31 poen, 6 skokova i 4 asistencije, Džordž je dodao 21 poen. U Minesoti Tauns jedini raspoložen sa 32 poena i 12 skokova.