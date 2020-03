Uzalud maestralna partija Lendejla, prva pobeda Paskvala!

Velika neizvesnost u duelu u Sankt Peterburgu, Zenit je na kraju slavio protiv Žalgirisa posle produžetka 76:75 (66:66).







Gosti iz Kaunasa su imali ogromnu prednost već u prvoj četvrtini, napravili su seriju 12:0 i stigli do 15:5 zahvaljujući najviše Lendejlu i Riversu koji su postigli po 6 poena u toj seriji.



Bilo je i maksimalnih +15 na kraju prve deonice, a onda nešto bolja igra Aleksa Renfroa koji je smanjio rezultat. Džok Lendejl je, ipak, bio nezaustavljiv u prvom poluvremenu i doneo je prednost od +17 za goste što je Kolton Ajverson vrlo brzo smanjio.



Prednost gostiju je tokom čitave treće deonice bila oko 5 poena, a onda totalni preokret Zenita koji je nakon trojke Albisija stigao do velikih +7 na pet minuta do kraja utakmice. Neverovatni Džok Lendejl je vratio ponovo Žalgiris u igru i praktično sam doneo produžetak Žalgirisu.



Žalgiris je zahvaljujući Lendejlu i Riversu stigao do plus pet u produžetku, ali je Zenit smanjio trojkom Albisija, a potom preokrenuo preko Ajversona. Pogodio je na drugoj strani Lendejl, a poslednji napad u produžetku je imao Albisi koji je stao na liniju za slobodna bacanja na 2,8 sekundi do kraja. Preokrenuo je rezultat i doneo pobedu Zenitu.







Rivers je na drugoj strani promašio trojku za pobedu.





Albisi je zabeležio 19 poena, Ajverson 14. Na drugoj strani Lendejl 27 poena, 6 skokova, ali ga niko nije pratio osim Kej-Si Riversa koji je zabeležio 14 poena.