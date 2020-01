Košarkaš Mornara iz Bara Uroš Luković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 15. kola ABA lige.







Luković je u subotu predvodio Mornar do pobede protiv Primorske 99:84 sa 16 poena, šest skokova, tri asistencije i jednom ukradenom loptom. On je taj učinak ostvario za 22 minuta, uz indeks korisnosti 31.



To je najveći indeks korisnosti u utakmicama 15. kola ABA lige, navodi se u saopštenju na sajtu regionalnog takmičenja.





U utakmicama 15. kola po broju poena istakao se igrač Mega Bemaksa Kendrik Peri (31), po broju skokova Žiga Dimec iz Primorske (13), po asistencijama Majkl Grin iz Igokee (10), kao i Marin Rozić iz Cibone, sa pet ukradenih lopti.