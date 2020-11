Uniks u Beogradu, da li je vreme za novu evropsku pobedu Partizana?

Partizan večeras očekuje novi evropski izazov.U okviru osmog kola Evrokupa u Beograd stiže Uniks sa skorom 4-2 i osokljen činjenicom da je već savladao "crno-bele" ove sezone i to veoma ubedljivo.Bilo je to u Kazanju kada je domaćin slavio 93:70, međutim mnogo se toga od tada promenilo u Partizanu, pre svega na klupi pošto je stigao Sašo Filipovski.Slovenački stručnjak je uspeo da razdrma ekipu i upiše dve pobede, međutim Uniks će predstavljati mnogo veći izazov od Zadra i Cibone.Vil Mozli se vratio na parket, ali je pitanje koliko će večeras biti u mogućnosti da pomogne svom timu, dok "crno-beli" i dalje čekaju povratak Ognjena Jaramaza i to u periodu kada ih nakon Uniksa, očekuju okršaji i sa Huventudom i Crvenom zvezdom.Partizan bi eventualnom pobedom uhvatio priključak gornjem delu tabele grupe A i povećao sebi šanse da se dokopa TOP 16 faze Evrokupa.Meč u Hali sportova "Ranko Žeravica" počinje večeras od 20.30.