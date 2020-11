UNIKS bez rešenja za šutersko veče Pejdža, Partizan slavio u dramatičnom meču!

Košarkaši Partizana savladali su UNIKS 89:86 (20:26, 20:13, 23:21, 26:26) u dramatičnom meču 8. kola Evrokupa koji je obeležio izvanredni Markus Pejdž.





Pejdž je na ovom meču podsetio na prošlosezonsku formu ubacivši neverovatnih osam trojki uz svega još samo jedan poen iz igre.







Prva četvrtina protekla je u znaku gostiju iz Kazanja koji su u najveću prednost imala kada su stigli do plus osam.



Najviće su se u uvodnim minutima deonice istakli Džordan Morgan i Džamar smit, čija je trojka upravo donela gosespomenutu prednost gostima.



Usledila je serija od 6:0 crno-belih, a zatim je trojom Radeta Zagorca Partizan smanjio razliku na samo plus dva za goste.



Završne minute prve deonice obeležili su igrači UNIKS-a, Partizan se nije predavao, ali je Džon Braun doneo plus šest svom timu na kraju ovog dela igre.







Prava neizvesnost i rezultatska klackalica viđena je tokom druge četvrtine.



Gosti su u dva navrata imali plus šest, ali je Partizan serijom od 7:0 stigao do minimalne prednosti trojkom Markusa Pejdža i poenima Zagorca.



Igralo se potom poen za poen, a na poluvreme se otišlo sa pola koša prednosti za crno-bele nakon poena Nikole Jankovića pred kraj 2/4.



U drugom poluvremenu ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali je drugi deo 3/4 pripao izabranicima Saša Filipovskog.



Na polovini četvrtine Zagorac i Novica Veličković su trojkama doneli crno-belima plus četiri, a do kraja deonice Markus Pejdž je sa tri trojke doneo Partizanu osam poena prednosti.



Gosti su serijom od 5:0 spustili zaostatak na samo tri poena, a na startu poslednje četvrtine stigli su i do prednosti.







Šestom trojkom Pejdža Partizan je vratio plus četiri, ali gosti su ponovo izjednačili.



Usledila je prava neizvesnost u poslednjih pet minuta, a ekipe su se smenjivale u vođstvu.



Pravi šou napravio je Pejdž sa dve trojke u razmaku od manje od pola minuta, ali su obe bile uvod u poene gostiju. Partizan je u polsednji minut ušao sa plus dva.





Usledila je neizvesna završnica u kojoj su se crno-beli bolje snašli, a Pejdžov polovičan učinak sa penala i jedini netrojkaški poen na utakmici doneo je Partizanu treću pobedu ove sezone u Evrokupu.





Osim Pejdža u debiju Filipovskog u Evrokupu na klupi crno-belih istakli su se i Miler-Mekintajer sa 15 poena i Zagorac sa jednim manje.





Kod UNIKSA su najzapaženiji bili Kanan sa 19 i Braun sa 16 poena.





Crno-beli će u narednom kolu dočekati ekipu Huventuda već sa dva dana ukoliko Ministarstvo omladine i sporta Srbije ne donese drugačiju odluku.