Umorna Zvezda nemoćna u Podmoskovlju, ali ima i dobrih vesti!

Odlučio je Dragan Šakota da odmori Bilija Berona za gostovanju u "Mitišči areni", a Zvezda bez svog najboljeg šutera nije uspela da napravi iznenađenje, predvođeni Švedom i Jerebkom košarkaši Himkija slavili su sa 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).



Zvezda dobro otvara meč, preko Dobrića i Lazića dolazi do 5:0, nakon poena Odža bilo je i 7:2, ali je onda domaćin počeo da se budi.



Sredinom deonice nakon poena Jerebka dolaze do preokreta, vezao je Šveđanin još četiri poena za +5 u korist ekipe iz Podmoskovlja.



Zvezda je do kraja deonice postigla još tri trojke, pa je domaćin uspeo da se odlepi na dvocifrenu prednost (28:18).



U nastavku Himki stiže i do viška od 17 poena, Zvezda uspeva u finišu kvartala da spusti zaostatak na devet poena nakon dve vezane trojke Pantera, ali je Buker trojkom odlepio domaćina na +12 pred odlazak na veliki odmor.



Odlično su "crveno-beli" otvorili treći period, napravili su seriju 10:2 i pršli rivalu na samo pet poena zaostatka.



Ipak, usledila je serija Himkija 9:0, ponovo su se vratili na staro.



Uspeo je domaćin do kraja deonice da zadrži komfornu prednost, čak su i uvećali suficit sa poluvremena za pola koša.



Dobar početak poslednje deonice za Zvezdu, serijom 8:4 ponovo dolaze do jednocifrenog zaostatka.



Usledio je novi hladan tuš, trojka Šveda, nakon toga se pojavio i problem sa satom, a sudije su iskoristile i priliku da pogledaju da li je ruski košarkaš gazio na liniju prilikom šuta, ostala je trojka i nakon kraće pauze je meč nastavljen.



Usledio je višeminutni post na obe strane, prekinuo ga je Kevin Panter dvojkom za minus 10 na oko četiri minuta do kraja.



Nije Himki dozvoljavao Zvezdi da spusti deficit ispod 10 poena, Jerebko i Šved su pogađali i održavali dvocifrenu prednost za domaći sastav.



Ipak, Zvezda preko Gista, Dobrića i Pantera vezuje šest poena u samom finišu i prilazi rivalu na samo sedam poena minusa.



Nakon toga Tima maši trojku, a Panter dobija faul pri šutu za tri poena i odlazi na liniju penala na 20ak sekundi do kraja.



Vezao je sva tri bacanja i smanjio zaostatak na samo četiri poena!



Ipak, poslali su košarkaši Zvezde Šveda na liniju za slobodna bacanja na oko četiri sekunde do kraja, on je pogodio dva penala i otklonio sumnje o pitanju pobednika.



Upravo je Šved predvodio Himki do trijumfa sa 22 poena i devet asistencija, pratili su ga Jerebko sa 19 (8sk) i Buker sa 13 poena (7sk).



Kod Zvezde Panter 20 poena, 10 je dodao Vladimir Štimac, devet je ubacio Ognjen Dobrić, za samo 11 minuta (100% iz igre, indeks 16).



Dobra vest je da je Zvezda uspela da ostvari prednost u međusobnom susretu sa ekipom Himkija, kako su "crveno-beli" u Beogradu slavili sa 90:78.



Obe ekipe sada imaju skor 10-14.