Udovica Kobija Brajanta odbacila tužbu svoje majke

Vanesa Brajant je u današnjem saopštenju navela da njena marka pokušava da iznudi novac, preneo je Los Anđeles Tajms.



U tužbi na 48 stranica koju je pokrenula 68-godišnja Sofija Urbijeta Lejn, navodi se da joj je Kobi Brajant obećao doživotno izdržavanje.



"Nažalost, obećanje Kobija Brajanta nije ugledalo svetlo dana jer je preminuo, a Vanesa Brajant preduzela je sve korake da izbegne i poništi njegova obećanja", navodi se u tužbi i tvrdi da Vanesa Brajant nikada nije nameravala da poštuje te želje.



Kobi Brajant i njegova 13-godišnja ćerka Đijana, sa još sedmoro putnika, poginuli su 26. janauara u padu helikoptera.



Finansijski stručnjaci procenili su da je Vanesa Brajant nasledila kontrolu nad imovinom vrednom do 600 miliona dolara, naveo je Tajms.



Vanesa Brajant je u saopštenju navela da je zajedno sa suprugom dozvolila svojoj majci da besplatno živi u jednom od njihovih nekretnina na obali, ali da joj oni nikada nisu ništa obećali i da je nisu obeshrabrivali da se sama brine o sebi.



"Bila je baka koju smo na moj zahtev izdržavali ja i njen zet. Ona sada želi da mi naplati 96 dolara po satu, za rad od 12 sati dnevno za 18 godina čuvanja svojih unuka. U stvarnosti, ona je samo ponekad čuvala moje starije ćerke dok su bile bebe", navela je Brajant.



Ona je dodala da je ranije ove godine počela da traži novi dom za majku, koja je, kako je navela, u televizijskom intervjuu rekla da je isteruju iz kuće i da se od nje traži da vrati luksuzni automobil.



"Čak i posle te izdaje, bila sam spremna da na mesečnom nivou doživotno izdržavam moju majku, a to nije bilo dovoljno dobro. Umesto toga, ona me je kontaktirala preko posrednika, suprotno onome što tvrdi, moj broj telefona je nepromenjen i tražila je pet miliona dolara, kuću i Mercedesov džip", navela je Vanesa Brajant.