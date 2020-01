U Zvezdi nemaju dilemu: "Efes najbolji u Evropi, ali ne i nepobediv!"

Košarkaši Crvene zvezde igraju u petak utakmicu 22. kola Evrolige protiv lidera na tabeli ekipe turskog Anadolu Efesa.



Pred "crveno-belima" je težak zadatak i meč sa ekipom koja je u dosadašnjem toku Evrolige pokazala najviše, o čemu govori i pogled na tabelu, prošlogodišnji finalista Evrolige iz Vitorije stiže u "Štark Arenu" sa skorom 18-3.



Trener Zvezda Dragan Šakota istakao je da u Beograd stiže najbolja evropska ekipa, ali i da domaća ekipa ima svoje ambicije.



"Očekuje nas meč protiv ekipe koja je najbolja u Evroligi, koja je najviše pokazala i koja u svom sastavu ima igrača koji trenutno pravi razliku i igra fantastičnu košarku. Ovakva utakmica je prilika da uživamo, da gledaoci gledaju lepu i kvalitetnu košarku. Bez obzira na sve rečeno o ekipi Efesa, mi imamo i naše ambicije, pripremićemo se za ovu utakmicu, borićemo se, i uz čvrstu odbranu i podršku možemo do rezultata bez obzira na to da je Efes popunjen na svim pozicijama najmanje sa dva igrača", rekao je trener Crvene zvezde koji ni za ovaj meč neće imati sve igrače na raspolaganju (povrede Čovića, Jagodića Kuridže).



Kapiten Branko Lazić smatra da i pored kvaliteta, Efes nije nepobediv.



"Očekuje nas izuzetno teška utakmica, Efes je pokazao i ove i prošle sezone da je izuzetno jak sastav, popunjeni su na svim pozicijama, igraju odlično. Dolaze nakon prve pobede nad Realom u Madridu posle 15 godina, i to bez nekoliko važnih igrača u svom sastavu. I to govori koliko su dobri ove godine. Ali, niko nije nepobediv. Pod uslovom da se pridržavamo plana, da igramo odbvranu do krajnjih granica, i naravno uz naše navijače i podršku – ništa nije nemoguće. Zna se od koga kreće sve, Šejn Larkin se nametnuo kao lider te ekipe i igra sjajno ove sezone, ali svi ostali počev od Vase Micića, pa do centara, svi zajedno čine tim koji je prvi kandidat za osvajanje titule ove sezone", rekao je Lazić.



Utakmica Crvena zvezda - Efes igra se u petak od 19 časova u beogradskoj "Štark Areni", a karte su u prodaji od utorka.