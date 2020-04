U Turskoj nemaju plan, ali imaju jasan cilj, liga mora da se završi

Turska liga u košarci je među poslednjim prekinuta, verovali su da situacija u zemlji neće postati kritična, te su se nadali da bi pred praznim tribinama mogli da okončaju sezonu, ali su ipak i tamo shvatili da je situacija jako ozbiljna, te su prekinuli prvenstvo.



Stranci su uglavnom dobili dozvolu da se vrate u svoje domovine, što je jasno još jedan problem kada je u pitanju nastavak sezone.



Ipak, prvi čovek Saveza veruje da će se uslovi stvoriti i ističe da je prioritet ljudsko zdravlje, ali da je cilj da se prvenstvo ipak završi.



"Naša želja je da se vratima na teren i završimo ligu. Kažem to najhumaniji, naravno, ljudsko zdravlje je na prvom mestu.



Od kako sam na ovoj poziciji, trudili smo se da Savezom upravljamo što poštenije i transparentnije. Tako da je naša prva želja da se liga nastavi kada se stvari dovedu makar malo u normalu.



Razlikujemo se od fudbala u ovome, mnogi strani fudbaleri su ostali u zemlji, dok su brojni strani košarkaši, pogotovu iz SAD, otišli nazad u svoje domovine.



Doći ćemo do konkretne situacije u junu ili julu, možda malo pre ili kasnije. Kada se sve stredi, želimo da igramo u junu, julu i avgustu, nakon toga ćemo planirati za narednu sezonu", izjavio je Turkoglu.



Dakle, Turci žele da nastave, pa makar do kraja leta igrali sezoni, a nakon što se aktuelna okonča, počeće sa planovima za narednu.